Paolo Scaroni, presidente del Milan, ha parlato a Lapresse: "Donnarumma? Noi poniamo un limite al costo dei nostri giocatori, oltre questo ognuno è libero di fare ciò che crede. Abbiamo presentato una offerta, non è stata sufficiente. Ho letto poi che lui voleva uscire dalla comfort zone, mi sembra positivo per un professionista come lui. Si è sempre comportato in modo perfetto. Mi sembra che il Milan abbia trovato una eccellente soluzione per il suo portiere, e Donnarumma proseguirà la sua carriera da professionista in un altro club. Quindi tutto bene".