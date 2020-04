Andrea Scanzi, noto giornalista, ha espresso il suo parere sul taglio degli stipendi tra i giocatori, cosa che è già successa alla Juve, nel corso di una diretta sulla propria pagina Facebook: "Al calcio in questo momento non sono minimamente interessato. Sul taglio degli stipendi dico che sarebbe scorretto far passare i calciatori per eroi: chi se ne importa se Juventus e Barcellona hanno preso questa decisione". Anche le altre società di Serie A stanno riflettendo sul tagliare, per i prossimi mesi, gli stipendi dei propri calciatori, come misura per prevenire grosse perdite a causa dell'emergenza coronavirus.