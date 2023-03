. L'influencer venezuelana Georgilaya ha affermato in una storia su Instagram di aver fatto sesso con Cristiano Ronaldo perché "manipolata dalla notorietà e dal potere". L'accaduto, stando alla versione dell'influencer, sarebbe avvenuto il 25 marzo 2022, quando l'ex attaccante della Juve si trovava in Portogallo per gli spareggi Mondiali.. Quando ho letto il suo messaggio, ho pensato che se fossi andata da lui avremmo parlato, ci saremmo conosciuti meglio, forse avrei potuto scattare alcune foto. Non pensavo che ci sarebbe stato il sesso. Il fatto è che è successo. Non mi interessano né i soldi né la fama", quanto afferma Georgilaya in merito alla vicenda. Dal clan di Cristiano Ronaldo intanto hanno negato completamente quanto raccontato.