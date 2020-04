Un presunto scandalo calcioscommesse scuote tutta la Grecia. Secondo alcuni media locali, tra cui SDNA, alcuni club della prima divisione avrebbero truccato le partite. Tra questi c'è l'Olympiacos, finito sotto la lente d'ingrandimento per la sfida del febbraio 2015 contro l'Atromitos. Ma non solo. Oltre a Evangelos Marinakis, patron dell'Olympiacos e del Nottingham Forest, ci sarebbero altre 28 persone coinvolte nell'indagine. Il club del Pireo, ora, rischia la retrocessione. Se dovesse scendere in seconda divisione, molti giocatori verrebbero ceduti e potrebbero nascere nuove occasioni di mercato.