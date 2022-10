Da calciomercato.com:Momento non semplice in casa; dopo le notizie di una rottura tra Kyliane il club, con il giocatore desideroso di lasciare Parigi, arrivano nuove rivelazioni che accendono ancora di più le polemiche. Secondo quanto appreso da Mediapart, il Psg avrebbe negli ultimi anni incaricato un'agenzia esterna di creare un "esercito" di account twitter falsi per condurre campagne violente, in particolare contro i media e altre personalità del mondo del calcio. L'obiettivo era appunto quello di screditare e attaccare certi media ritenuti ostili ma anche giocatori del club.Tra le "vittime" di questa strategia, anche Kylian, in particolare nel marzo del 2019, quando c'erano molte voci su un suo potenziale trasferimento al Real Madrid. Il quotidiano francese fa riferimento anche a un account specifico, ovvero "Paname Squad" che sulla vicenda Mbappé ma non solo avrebbe interagito in questi anni con diversi commenti su indicazione appunto del club. Anche il giocatore della, Adriene il dirigente del Psg, Antero Henrique, sarebbero stati attaccate in questi anni su volontà del club parigino.