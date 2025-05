Scanavino: "Con Tudor fino al Mondiale per Club, poi decideremo. Futuro insieme a Giuntoli? Assolutamente"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset in occasione della vigilia della finale di Coppa Italia, l'amministratore delegato della Juventus Maurizio Scanavino ha parlato della situazione di Francesco Calvo, che saluterà a fine stagione. Scanavino ha commentato anche il futuro di Igor Tudor per l'annata in corso e la prossima.



Juventus, le parole di Scanavino





CALVO - "Con Francesco è da tempo che parliamo del suo futuro: lui ha espresso la volontà di intraprendere nuove sfide professionali ci siamo dati appuntamento per definire i prossimi passi e per permettere a lui di terminare impegni commerciali e istituzionali importanti di quest'anno. Lui sta lavorando molto bene, è una persona che per gli impegni che ha avuto sta facendo molto bene, in prospettiva vedremo".

"La squadra quando è al completo è già molto forte e competitiva, per il futuro si partirà da questo blocco che è anche molto giovane e su questo faremo inserimenti mirati. Cristiano sta lavorando su questo e stiamo progettando assieme il futuro. Insieme a Giuntoli? Assolutamente".

TUDOR - "Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando molto bene considerando il momento critico e la situazione contingente di una rosa ristretta. Siamo stati chiari fin dall'inizio: faremo insieme sicuramente il mondiale per club, al termine del quale decideremo come proseguire ma al momento siamo molto soddisfatti".



CHIELLINI - "È con noi solo da un anno, sta facendo molto bene. Sicuramente può crescere in quell'area lì e poi vedremo".





