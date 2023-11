Maurizioha parlato all'assemblea degli azionisti ( QUI l'integrale) della situazione legata al main sponsor della Juventus. Le sue parole:"Confermo che lo sponsor è in scadenza, siamo da tempo in trattativa con brand e società primarie per la prossima stagione. Per un periodo di più stagioni legate alla sponsorizzazione di maglia, come modalità classica legata a una parte fissa più una serie di bonus-malus legata alla partecipazione di coppe europee e al raggiungimento di obiettivi legati alle competizioni stese".