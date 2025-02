Scanavino sul Mondiale: 'L'obiettivo è competere per la vittoria. Sarà un grande show'

AFP via Getty Images

Maurizio, ai canali FIFA, parla così del Mondiale per Club."Per la Juventus e per me, partecipare alla nuova coppa del mondo per club significa essere presenti a una competizione importante con il gotha del calcio mondiale. Occasione unica per confrontarci con squadre forte, e opportunità fondamentale di visibilità per il brand e per la nostra squadra ovviamente negli USA, mercato importante e in crescita, dove il calcio sta crescendo molto. Abbiamo una base di tifosi molto affezionata, già testata nei precedenti tour. Come tutte le competizioni l'obiettivo è la vittoria, anche per il Mondiale, soprattutto per la prima edizione, sarebbe bello arrivare fino alla fine. E avere questo trofeo così bello nella nostra bacheca".

"Beh, mi aspetto un grande show. Gli americani sono maestri nell'organizzare queste competizioni, ci sarà anche qualcosa da imparare, curiosare. Oltre le patite, mi aspetto l'evento nell'evento. Sarà molto interessante".