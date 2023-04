Le parole dia Dazn:CLASSIFICA - "Chiaramente siamo soddisfatti del ricorso accettato e speriamo di non avere ulteriori sorprese in negativo. Dobbiamo aspettare le motivazioni che hanno portato i giudici a prendere questa decisione, lo sapremo nelle prossime 2-3 settimane e sapremo il perimetro se ci possono essere altre penalizzazioni".CURVA APERTA E RAZZISMO - "Una partita di questo tipo merita lo stadio pieno. Soddisfatti che il ricorso sia stato accolto, la Juve è all'avanguardia per quello che è la gestione di questo tipo di eventi allo stadio. Sappiamo sono casi isolati, gravi. Individuate due persone coinvolte e punite in modo esemplare. Nel caso Lukaku, la nostra posizione è a favore del combattere il razzismo, Juve è all'avanguardia su questo".PRIORITA' - "Tutto è prioritario. CI siamo trovati ieri con la squadra, 4 mesi complicati e devo ringraziare mister, ds e tutti i giocatori che hanno reagito ad una situazione complicata. La Juve è una squadra costruita per vincere, ritrovarsi in basso poteva dare ritorni poco positivi e togliere motivazioni. Ci troviamo 4 mesi dopo 3 in classifica, semifinale di EL, ci giochiamo la finale di Coppa Italia, vogliamo essere competitivi, raggiungere entrambe le finali e arrivare al secondo posto".