Maurizio Scanavino, AD della Juventus, ha parlato così all'uscita dall'assemblea di Lega.

Scanavino dopo l'assemblea di Lega

SUL MERCATO - "Kean in uscito? Non ci sono novità rispetto a quanto dichiarato nei giorni scorsi da Giuntoli e da Allegri, al momento non c'è veramente nulla di previsto né in entrata, né in uscita".



COLPO A CENTROCAMPO - "Vediamo come si sviluppa il mese di gennaio. La forza della Juventus è un gruppo molto motivato, con grinta. Girone d'andata strepitoso e vediamo il girone di ritorno".