Scanavino: 'Orgogliosi di essere al Mondiale, ci metteremo impegno e ambizione. Juventus è eccellenza'

AFP via Getty Images

Mondiale per Club Juventus, le parole di Scanavino

, amministratore delegato della Juventus , ha parlato a margine di un evento che si è tenuto oggi presso l'ambasciata italiana di Washington, a poche ore dall' esordio della squadra bianconera al Mondiale per Club contro l'Al-Ain Ecco le sue dichiarazioni, riprese da TMW: "La Juventus è orgogliosa di far parte di questa competizione che rappresenta non solo un palcoscenico sportivo di altissimo livello, ma anche un’occasione unica per promuovere i valori universali del calcio: passione, rispetto, inclusione e spirito di squadra. Essere qui negli Stati Uniti ha un significato particolare. Questo Paese sta vivendo una crescita straordinaria nella cultura calcistica, e noi, come club con oltre 125 anni di storia, vogliamo contribuire a questo sviluppo, portando la nostra esperienza, la nostra identità e il nostro stile italiano".

"La Juventus è molto più di una squadra di calcio", ha aggiunto Scanavino. "È un simbolo di eccellenza, innovazione e resilienza. Partecipare al Mondiale per Club significa confrontarsi con le migliori realtà del mondo, ma anche rappresentare l’Italia, la sua tradizione sportiva e il suo talento. Siamo consapevoli della responsabilità che portiamo sulle spalle, ma anche dell’entusiasmo che ci anima. Vogliamo onorare questa competizione con il massimo impegno, con rispetto per ogni avversario e con l’ambizione che da sempre ci contraddistingue".





