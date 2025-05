Tudor alla Juventus dopo il Mondiale per Club? La risposta di Scanavino

Getty Images

Igor Tudor è arrivato alla Juventus a fine marzo dopo le due sconfitte pesantissime contro Atalanta e Fiorentina. La scelta di esoneraree puntare sull'ex Lazio ha dimostrato un primo cambio di marcia, ma i bianconeri non sono ancora certi della qualificazione in Champions League, che verrà decisaNel frattempo, l'allenatore bianconero si è guadagnato la fiducia della società, che ha scelto di puntare su di lui almeno fino al Mondiale per Club. L'amministratore delegato della Juventusha parlato proprio del futuro di Tudor ai microfoni di Sportmediaset.

Le parole di Scanavino su Tudor

"Tudor ha avuto un impatto molto positivo, sta lavorando molto bene considerando il momento critico e la situazione contingente di una rosa ristretta. Siamo stati chiari fin dall'inizio: faremo insieme sicuramente il mondiale per club, al termine del quale decideremo come proseguire ma al momento siamo molto soddisfatti".