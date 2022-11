Come racconta La Gazzetta dello Sport,è un uomo legato in particolare a John Elkann. In gioventù, i due condividevano la stanza in collegio a Torino. Laureato in Ingegneria delle Telecomunicazioni al Politecnico del capoluogo piemontese, Scanavino non arriva però dal mondo Juve. Anzi, in città sono tutti convinti sia da sempre un sostenitore del Toro. Poco male, a livello professionale la fedeltà alla famiglia è una garanzia addirittura dal 2004, quando entrò in Fca come responsabile marketing e comunicazione di Fiat, Alfa Romeo e Lancia.