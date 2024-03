Allegri può rinnovare il contratto con la Juventus

"Sul campo a volte non siamo stati così brillanti, ma altre volte le prestazioni sono state molto positive e non siamo riusciti a ottenere quanto meritavamo". Così ha parlato Maurizio Scanavino , amministratore delegato della Juventus, a margine dello Juventus Business Forum.Un passaggio importante, quello sul campo, proseguito successivamente con un forte attestato di stima nei confronti di Massimiliano Allegri : "C'è grande fiducia nella squadra e nell'allenatore, tutti insieme stiamo lavorando per trovare la chiave per ripartire al più presto".Come racconta La Gazzetta dello Sport, in caso di qualificazione in Champions League, Allegri si troverebbe di fronte alla decisione se restare con un contratto a scadenza o rinnovarlo fino al 2026 a cifre più contenute e in linea con la situazione economica attuale del club. Anche se la possibilità di una permanenza a scadenza non viene esclusa dalla dirigenza della Continassa, iniziano a prendere in considerazione l'opzione di un rinnovo a cifre più basse. D'altro canto, Allegri sembra aperto ad entrambe le possibilità.Solo una volta ottenuti i risultati desiderati e con un budget garantito, Allegri, insieme a Giuntoli e al resto della dirigenza, si siederanno al tavolo per discutere nei dettagli dei piani futuri.