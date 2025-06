Scanavino a DAZN: 'Vogliamo arrivare in fondo al Mondiale per Club. La Juventus dovrà essere competitiva per lo Scudetto'

Le parole di Scanavino a DAZN

L'ad della Juve,, ha parlato a DAZN prima di Juventus-Wydad Casablanca, seconda partita della fase a gironi del Mondiale per Club.MONDIALE - "Una competizione molto importante, dove ci sono i migliori club al mondo e siamo orgogliosi di farne parte. Ci sono state belle partite e abbiamo visto delle sorprese. Ci teniamo veramente tanto, daremo il massimo per arrivare in fondo".TUDOR - "La conferma di Tudor è una normale conseguenza viste prestazioni nel finale di finale di stagione. L'energia che è riuscito a portare Tudor è stata un crescendo di partita in partita. Siamo molto contenti di continuare con lui e anche la squadra lo segue molto".

MERCATO - "La Juve dovrà essere competitiva per lo Scudetto, si parte da una base molto buona, una squadra forte con molti giovani che avranno un anno d'esperienza in più. Una competizione come questa è un bagaglio importante. Il mercato? Si aggiungeranno alcuni tasselli che renderanno la squadra ancora più competitiva"