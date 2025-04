Scanavino a Biella al fianco della Juventus Women FOTO

Perché Scanavino è a Biella

Maurizio #Scanavino presente a Biella per #JuveWomenMilan, la gara che può consegnare lo scudetto alle pic.twitter.com/SNkYByBajP — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) April 18, 2025

Non solo all'allenamento a porte aperte di questa mattina alla Continassa.è presente anche allo stadio di Biella, dove alle 17.30 scenderà in campo la per il match contro il Milan che, in caso di vittoria, le regalerebbe aritmeticamente lo scudetto (con un pareggio o una sconfitta, invece, le bianconere dovrebbero aspettare la gara di domani dell'Inter).Scanavino, dunque, continua a manifestare la sua vicinanza alle squadre, come sta facendo con sempre maggior frequenza da quando ha lasciato la presidenza di GEDI per occuparsi a tempo pieno proprio della Juventus: un passaggio importante per entrambe le realtà di proprietà di Exor, che evidenzia il "peso" della sua figura anche in ambito sportivo, per le sfide quotidiane della Vecchia Signora. Questa mattina il dirigente era affiancato anche da Cristiano Giuntoli e dal presidente Gianluca Ferrero.