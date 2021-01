7









L'ultima gara ormai dista più di due settimane, ma giorno dopo giorno il pensiero di Paulo Dybala è fisso sul rientro. Fisso sul giorno in cui potrà rimettere il suo sinistro al servizio della Juventus e di Andrea Pirlo. Dopo la lesione di basso grado del legamento collaterale del ginocchio mancino, l'argentino è pronto a tornare, a riprendersi il suo spazio e la sua luce all'interno di questa squadra. Aveva iniziato male, era quasi tornato ai suoi livelli. In qualche modo, dovrà ripartire.



LO SCAMBIO - E la Juve punta su di lui. Sempre. Ancora. A prescindere dai discorsi relativi al rinnovo di contratto. Ecco perché non trovano fondamento le voci circolate quest'oggi su un'ipotesi di scambio, per giunta con Edin Dzeko. Juve e Roma non sono al lavoro in questo senso, nonostante il naturale interesse dei rispettivi club per i due giocatori. Comunque, tanto è bastato a far scatenare i tifosi. Leggete un po' i commenti nella nostra gallery dedicata...