Dopo le lunghe attese, qualcosa si muove. Inter e Roma sono tornate al lavoro per ridefinire l'accordo sullo scambio tra Politano e Spinazzola. Superato il momento di tensione legato al rifiuto dei giallorossi di far svolgere al terzino ex Atalanta e Juventus ulteriori test fisici dopo le visite mediche, le squadre hanno ridiscusso i termini dell'accordo, come riporta Calciomercato.com: non più trasferimento a titolo definitivo, ma prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo legato al numero di presenze (una quindicina in questa seconda metà di stagione almeno da 45 minuti ciascuna). In queste ore i dirigenti dei due club stanno definendo gli ultimi dettagli, è tornato l'ottimismo e la trattativa è in dirittura d'arrivo.