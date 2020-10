Il Manchester United è pronto a fare un sacrificio per Federico Valverde, il centrocampista classe '98 del Real Madrid. Un talento arrivato dall'Uruguay, che con le sue qualità ha convinto i Blancos a non fare pazzie per Paul Pogba. Il Manchester United ha esercitato la clausola del rinnovo fino al 2022 e questo allontana la Juve dal giocatore, ma l'affare che stanno mettendo in piedi Real e United potrebbe far rinunciare definitivamente i bianconeri al ritorno di Pogba: secondo il Sun infatti i Red Devils sono disposti a sacrificare il francese offrendono al Real in cambio di Valverde.