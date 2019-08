Il viaggio di Fabio Paratici a Barcellona non ha dato l'esito che tutti si aspettavano in casa Juventus. Il ds bianconero è partito ieri alla volta della Catalogna per incontrare la dirigenza del club blaugrana e provare a piazzare almeno uno dei giocatori in esubero, ma al momento le parti si sono lasciate con un nulla di fatto. Rugani è stato offerto in cambio del terzino classe 2000 Miranda ma, forse a sorpresa, i ds delle due società hanno iniziato a ragionare su un'idea di scambio differente e che riguarda i centrocampisti Ivan Rakitic ed Emre Can. Entrambi i calciatori non sono ritenuti incedibili e centrali nei progetti tecnici rispettivamente di Ernesto Valverde e Maurizio Sarri e uno scambio potrebbe permettere ad entrambi i club di sistemare i bilanci e aprire la porta ad un'ultimo colpo nelle battute finali del mercato. Per la Juventus, in particolare, il tedesco è scalato in fondo alle gerarchie del reparto davanti soltanto a Matuidi ma, essendo arrivato a parametro zero (commissione di 16 milioni a parte) rappresenterebbe una enorme possibilità di plusvalenza (anche Bayern e PSG ci stanno pensando).