E' saltato lo scambio tra Ivan Rakitic e Federico Bernardeschi. Come riporta Sky Sport l'idea di mercato delle due società è tramontata nel giro di qualche ora perché la Juventus pretendeva un conguaglio da almeno 20 milioni di euro. Il club bianconero non ha accettato lo scambio alla pari proposto invece dai blaugrana che ora si trovano Rakitic tra gli esuberi da piazzare. Anche la Juve resta così, senza cessioni importanti e con tanti calciatori che almeno sulla carta non sono nel progetto tecnico di Sarri.