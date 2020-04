1









Pogba alla Juve e De Ligt allo United? Stando a quanto racconta Calciomercato.com, la società bianconera infatti non intende includere Matthijs neanche in un'eventuale operazione allargata per Paul Pogba: il francese è un grande obiettivo e la Juventus non si nasconde, ma non sarà la carta de Ligt ad abbassare il prezzo nonostante le voci inglesi e l'assalto di Solskjaer già per l'olandese. La Juve - dalla sua dirigenza fino a Sarri - è molto soddisfatta dell'impatto di de Ligt col calcio italiano dopo i primi mesi di ambientamento e rimane convinta di aver preso uno dei migliori difensori al mondo. Con buona pace dello United.