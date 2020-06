Ormai ci siamo. Lo scambio tra Pjanic ed Arthur è ormai a un passo dalla chiusura, nonostante qualche problemino burocratico nella serata di ieri: "Arthur ha detto il primo sì alla Juve e a quel punto si è cominciato a pianificare tempistiche dell’annuncio e visite mediche, attese per il weekend - scrive La Gazzetta dello Sport -. In serata, una frenata, dovuta a questioni burocratiche non risolte, soprattutto tra Arthur e il Barça. Morale: ci sono volontà comuni ma anche problemi da risolvere. Solo schermaglie da ultime ore? Possibile, ma con il mercato mai dire mai. La storia è ricca di affari, anche molto più semplici, sfumati in volata. La variabile principale di sicuro è il tempo, perché i club vogliono chiudere entro martedì, data limite per depositare un contratto preliminare valido per il bilancio".