Tutto fatto per lo scambio Pjanic-Arthur tra Juventus e Barcellona. Il sì del brasiliano ha sbloccato l'affare e in queste ore i due centrocampisti stanno svolgendo le visite mediche entrambi al J Medical. Leggera differenza nelle valutazioni dei due giocatori: Arthur è valutato 70 milioni più 5 di bonus e Pjanic 60 più bonus, con la Juventus che dovrà aggiungere una parte cash oltre al cartellino del bosniaco. I bianconeri però con la cessione di Pjanic stanno per chiudere una plusvalenza importante, di circa 47 milioni di euro.