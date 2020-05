3









Ci sarebbe un accordo di massima tra Juve e Barcellona per lo scambio tra Miralem Pjanic ed Arthur Melo. Secondo quanto riporta Tuttosport, i due club si sono accordati su una valutazione dei due calciatori intorno ai 60 milioni di euro l'uno. Uno scambio alla pari che permetterebbe ad entrambe le società di mettere a bilancio una plusvalenza importante. Pjanic, scrivono i media spagnoli, avrebbe invece già detto sì ai blaugrana che hanno messo sul piatto un contratto da 8 milioni di euro a stagione per i prossimi 4 anni.



COSA MANCA - Cosa manca per chiudere a questo punto? Il sì di Arthur, non ancora convinto di lasciare il Barcellona, più che della destinazione Juve. Il brasiliano non ha però apprezzato il fatto che il club catalano l'abbia messo sul mercato e per questo avrebbe fatto registrare le prime aperture per una destinazione, quella bianconera, comunque gradita. Alla Continassa starebbero quindi aspettando solo il suo via libera anche se lo scambio tra Pjanic e Arthur non è l'unico a cui stanno lavorando i due club. Sull'asse Torino-Barcellona resta vivo il nome di De Sciglio così come quelli di Rakitic e Vidal, possibili contropartite anche per Pjanic nel caso in cui Arthur dovesse dire definitivamente no alla Juve ma lo scenario non sembra andare in questa direzione.