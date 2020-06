1









E' praticamente fatta per lo scambio tra Arthur Melo e Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco lascerà il club bianconero dopo quattro stagioni fatte di tantissimi successi. In questo video ecco spiegato a cosa rinuncerà la Vecchia Signora con la partenza del regista ex Roma che al termine della stagione si accaserà al Nou Camp. La valutazione è superiore ai 60 milioni di euro e la Juve potrà così mettere a referto una plusvalenza da 50 milioni.