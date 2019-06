L'incontro tra Juventus e Roma ha lasciato più che un segno di positività. Spinazzola per Pellegrini si farà, ma non saranno gli unici termini dello scambio. Infatti, la valutazione dell'esterno ex Atalanta ​è di 25 milioni, di contro ai 15 del terzino della nazionale U20. Per questa differenza, la Roma verserà un conguaglio di 10 milioni nelle casse bianconere, così da colmare il gap con il prezzo del cartellino.