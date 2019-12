La Juve monitora tutti gli obiettivi di mercato, pronta a partire all'assalto alla riapertura ufficiale delle trattative. I bianconeri stanno provando da tempo a mettere in piedi uno scambio col Psg che riporterebbe in Italia Leandro Paredes in cambio di Emre Can. Secondo il Corriere dello Sport, Paratici stringe per l'argentino ex Roma, che in Francia sta vivendo una situazione simile a quella dello juventino: poco spazio e la voglia di cambiare aria già a gennaio.