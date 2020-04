1









Tra Juventus e Roma potrebbe consolidarsi un nuovo asse sul mercato, dopo lo scambio dello scorso anno tra Spinazzola e Pellegrini. Da giorni, ormai, si parla di Cristante e Mandragora come nuovo scambio di plusvalenze, ma secondo quanto riportato da Il Messaggero, la trattativa sarebbe ferma, con i club che sono ancora in attesa di capire il valore dei giocatori. Secondo il Cies, ci sarà infatti una svalutazione del 28%, un problema per la Juventus che deve ancora recomprare Mandragora dall'Udinese, per 26 milioni di euro.