Lo scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa è entrato nel vivo, anzi di più. Entrambi i calciatori hanno già detto sì alle rispettive destinazioni. Il francese che va in scadenza al termine della stagione sarebbe entusiasta di vestire la maglia bianconera così come De Sciglio non disdegna un'esperienza all'estero, assieme a Neymar e Mbappe. Come anticipato da Ilbianconero.com entrambi hanno già detto di sì, adesso serve solo l'accordo tra i due club.



RICHIESTA - Come riporta Calciomercato.com, ieri sera c'è stato un nuovo contatto tra Fabio Paratici e Leonardo per ribadire la volontà di portare a termine lo scambio. La Juve chiede un piccolo indennizzo per chiudere l'operazione, il PSG invece è fermo sulla sua posizione di voler chiudere lo scambio alla pari, senza conguaglio in favore della Juve. Le trattative vanno avanti ma la sensazione è che lo scambio alla fine si farà.