Oggi potrebbe essere il giorno decisivo per la definizione dello scambio tra Mattia De Sciglio e Layvin Kurzawa. Il Corriere dello Sport scrive di un accordo già raggiunto tra il club bianconero e il terzino francese. Come anticipato da Ilbianconero.com entrambi i calciatori hanno già detto sì alle rispettive destinazioni e il Corsport aggiunge le cifre dell'accordo tra la Juve e il difensore del PSG che ha accettato un contratto da 4 milioni di euro a stagione.



COSA MANCA - Ora sta ai due club limare l'accordo: la Juve si aspetta un conguaglio anche perché Kurzawa va in scadenza al termine della stagione. Manca l'accordo sulle valutazioni dei due calciatori che si potrebbe trovare tra i 20 ed i 25 milioni di euro in modo da permettere alla Juve di mettere a referto una plusvalenza con De Sciglio che è a bilancio per poco più di sette milioni di euro. Resta da trovare anche un accordo tra la Juve e gli agenti di Kurzawa per le commissioni ma la sensazione è che alla fine l'affare andrà in porto.