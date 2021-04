Con il mercato quasi alle porte, le attenzioni della Juventus si concentrano sull'attacco: anche se dovessero rimanere tutte e tre le punte presenti in rosa i bianconeri avrebbero comunque bisogno di un altro rinforzo lì davanti e tra i profili che piacciono a Paratici c'è quello di Moise Kean. L'attaccante classe 2000 conosce bene l'ambiente di Torino per aver fatto tutta la trafila nelle giovanili della Juve fino al debutto (e gol) in prima squadra prima di essere ceduto all'Everton. Oggi è in prestito al Psg e la chiave per riportarlo a Torino potrebbe essere Merih Demiral. Secondo La Gazzetta dello Sport infatti a Carlo Ancelotti piace molto il centrale turco.