Jorge Mendes è al lavoro per cercare di portare via Cristiano Ronaldo dalla Juventus. Se non si dovesse sbloccare il trasferimento di Mbappé al Real Madrid, la pista che vuole percorrere l'agente portoghese è quella che porterebbe al Manchester City: secondo La Gazzetta dello Sport, il procuratore sta lavorando a uno scambio tra CR7 e, in uscita dai Citizens. La contropartita che vorrebbe Allegri è Gabriel Jesus, che però Guardiola non è disposto a far partire.