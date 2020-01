Oggi è la giornata di Alejandro Marques alla Juventus: visite mediche e firme in giornata per il nuovo acquisto bianconero, in arrivo dal Barcellona nell'ambito dello scambio che porterà Matheus Pereira in Spagna. Attaccante classe 2000, Marques aveva totalizzato 11 presenze quest'anno nel Barcellona B e ora dovrebbe aggregarsi all'Under 23 di Fabio Pecchia. Affare già definito da tempo per il quale i due club stanno sistemando solo gli ultimi passaggi: Matheus dovrebbe rimanere comunque in prestito al Dijon dove l'aveva girato la Juventus in estate.