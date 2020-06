Secondo La Gazzetta dello Sport l'operazionenon è ancora tramontata. La trattativa è sicuramente in salita e il no del brasiliano al trasferimento in bianconero non facilita certo le cose, ma con pazienza e mettendo in conti che i tempi saranno lunghi si proverà a convincere Arthur Melo a venire in Italia. Entrambi i club sono interessati a fare lo scambio, sia per rinnovare il centrocampo che per generare plusvalenze della chiusura del bilancio prevista per il 30 giugno.