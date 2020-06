fa marcia indietro: nei giorni scorsi l'attaccante del Barcellona aveva aperto al trasferimento alla Juventus che stava studiando insieme al Barcellona la formula del trasferimento (prestito), ma secondo il giornalista della BBC e del quotidiano spagnolo Sport Guillem Balague, il francese ha fatto dietrofront scegliendo la permanenza in blaugrana per il suo futuro. Priorità Barça per Dembélé, con la Juve che in questo momento è messa in secondo piano.