Buongiorno. #Inter su #AlexisSanchez ma ha un ingaggio alto. Conte vuole anche #Llorente. Il #Napoli spinge per uno scambio #Milik e soldi per #Icardi che xò vuole la #Juventus. Critiche per me sbagliate su #Giampaolo #Milan gli va dato tempo e rinforzi. — Paolo Paganini (@PaPaganini) August 18, 2019

Il Napoli spinge per lo scambiovuole solo la Juventus secondo quanto riportato dal giornalista Rai Paolo Paganini l'argentino non cambia idea e aspetta il club bianconero. La Juve, però, ha le mani legate dalle cessioni che in questo momento bloccano il mercato in entrata. Icardi è un pallino di Fabio Paratici ma fino a quando non saranno ceduti gli attaccanti in rosa sarà difficile arrivare a Maurito che intanto, sembra, continua a dire di no alle altre offerte che arrivano.