Da una parte Mauro Icardi, dall'altra Paulo Dybala. Due attaccanti che stanno vivendo situazioni complicate nei rispettivi club e che potrebbero scambiarsi le maglie nel corso della prossima estate. Ma è soprattutto l'Inter ad insistere su questo fronte: Marotta stima la Joya da sempre e vuole provare a regalare questo innesto ad Antonio Conte, anche a costo di mettere sul piatto l'ex capitano nerazzurro (ormai fuori dal progetto tecnico). La Juve, dalla sua, non è invece del tutto convinta di questa operazione: Paratici corteggia Icardi da mesi, ma vorrebbe portarlo a Torino senza che Dybala compia il tragitto opposto. Il numero 10 non è incedibile per la dirigenza bianconera, che però preferirebbe venderlo all'estero (magari come contropartita per il Manchester United nell'affare Pogba).