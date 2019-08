Un momento complesso, ma il destino di Paulo Dybala sta per decidersi. Manca ormai poco alla fine del mercato 2019, con l'argentino e la Juventus che devono decidere cosa fare in futuro. C'è il Psg, in caso di addio a Neymar, ma nelle ultime ore è tornato di moda il possibile scambio con Mauro Icardi. Un'operazione sulla quale, riporta la Gazzetta dello Sport, Andrea Agnelli ha messo il veto. E anche la Joya non è così convinta.