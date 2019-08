Era partita come un'ipotesi, nelle ultime ore sta cominciando a prendere una forma più concreta. Come riporta SportMediaset, infatti, il blitz di Paratici a Barcellona per discutere di Juan Miranda, è finita per essere una chiacchierata generale sul mercato dei due club. Juventus e Barcellona hanno così parlato di altre opzioni: Mandzukic e Dembele, certo, Rugani, vero, ma anche il possibile scambio Emre Can con Rakitic. Vista la volontà dei giocatori, con il tedesco che alla Juve rischia di trovarsi fuori dalla Champions ed il croato in cerca di nuove sfide al top, quello che sembrava solo un discorso appena accennato, potrebbe infiammarsi nelle prossime ore.