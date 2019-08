di AG

Chiariamolo fin da subito: Ivan Rakitić è un campione. Uno dei migliori centrocampisti della sua generazione. Ci sono un’intera carriera ed un ricchissimo palmares a dimostrarlo. Però, e qui sta il nocciolo della questione, il croato sarebbe il giocatore ideale per la Juve?



EMRE O RAKITIC - La notizia dell’eventuale scambio tra il giocatore del Barcellona ed Emre Can ha colto di sorpresa i supporter bianconeri. Molti si domandano perché, fra i centrocampisti attualmente in rosa, la Juve debba rinunciare proprio al tedesco. Oltre a ragioni di carattere strettamente economico, non si riesce a capire dove stia la lungimiranza nel cedere un giocatore di appena 25 anni come Emre Can per affidarsi ad un talentuoso, ma assai più maturo, come Rakitić (il croato è un classe 1988, ha quindi 31 anni). Se nell’immediato le prestazioni del croato potrebbero non discostarsi da quelle offerte nelle ultime stagioni, è immaginabile che nel lungo periodo gli effetti di un’operazione del genere possano portare la Juve a soffrire degli stessi mali di cui soffre oggi. Con Rakitić infatti si aumenterebbe l’età media del centrocampo e, inoltre, si correrebbe il rischio di ritrovarsi fra pochi anni (se non già il prossimo) un giocatore con un contratto lungo dall’ingaggio molto pesante, non più in grado di fornire prestazioni all’altezza del proprio valore. In pratica la Juve metterebbe subito a bilancio una plusvalenza ma rischierebbe di ritrovarsi nella stessa situazione odierna, tra uno o due anni.



STESSI "MALI" - Come accennato prima, in questa stagione la Juventus ha in casa un paio di esempi che rimandano proprio a questo contesto: Sami Khedira e Blaise Matuidi. Analizzando poi la linea mediana bianconera, ad oggi vi sono un regista arretrato “puro” come Pjanic, il suo sostituto “naturale” Bentancur e per i ruoli di interni diversi profili: dai collaudati e già citati Khedira e Matuidi, passando per Emre Can fino ad arrivare ai nuovi Rabiot e Ramsey. Visto in questi termini lo scambio tra il tedesco ed il croato lascia perplessi. Onde evitare di incorrere in “errori” (termine inserito assolutamente tra virgolette) che possano ancora procrastinare la definizione di una linea di centrocampo da recitare a memoria (ricordate Pirlo, Vidal, Pogba, Marchisio), sarebbe opportuno trattenere i giocatori più giovani e con prospettive e margini di miglioramento ampi invece di affidarsi a chi il meglio sembra averlo già dato.