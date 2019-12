Juventus e Psg stanno discutendo dello scambio tra Emre Can e Paredes. Il centrocampista tedesco è fuori dai progetti di Maurizio Sarri e i due club stanno cercando la quadra per chiudere l'affare anche se al momento manca la cosa più importante, ovvero l'accordo sulla valutazione dei calciatori. Il Psg ha pagato Paredes 47 milioni appena un anno fa e adesso valuta l'argentino 15 milioni in più di Emre Can. Per questo al momento non c'è la fumata bianca. Lo scambio Can-Paredes è ancora fermo.