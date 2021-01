1









La Roma sta provando a piazzare Edin Dzeko dopo l'insanabile frattura con l'allenatore Paulo Fonseca. Ieri si era aperto il clamoroso scenario di uno scambio con l'Inter per portare in giallorosso Alexis Sanchez e il bosniaco alla corte di Conte. Tuttavia tutto è saltato dopo le trattative andate avanti oggi pomeriggio. Il motivo lo spiega Calciomercato.com: c'è una differenza tra gli stipendi dei due calciatori (Dzeko guadagna oltre 3 milioni a stagione in più di Sanchez) e le due società non hanno trovato l'accordo per come sistemare questo gap.