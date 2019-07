Secondo quanto riporta il quotidiano britannico Daily Sport, Cristiano Ronaldo ha dato il suo personale benestare allo scambio, attualmente in fase di trattativa, tra Dybala e Lukaku. Juventus e Manchester United sono vicine a definire l’affare che, al momento, attende il parere del n.10 argentino. Domani sono previste delle novità in merito, con la Joya che già domani potrebbe esprimersi in merito al trasferimento in Premier League. In caso di luce verde, l’arrivo di Lukaku nel belpaese a tinte bianconere comincerebbe con la benedizione del fuoriclasse portoghese. Un buon punto di partenza.