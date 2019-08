Lo scambio tra Paulo Dybala e Romelu Lukaku sembra ormai definitivamente tramontato. L'attaccante argentino non ha detto di no allo United ma continuna a chiedere 15 milioni di euro di commissioni per il suo entourage e la sua famiglia. Lo United vorrebbe che fosse la Juve a pagare parte di questa cifra ma i bianconeri non hanno intenzione di farlo.L'intesa di massima per lo stipendio dell'argentino c'era ma lo scambio rischia concretamente di naufragare per colpa delle commissioni.