Sono ore calde, ore in cui tutto può succedere, ma, ancor più, tutto può saltare.​è il tormentone che fa impazzire gli esperti ed esaltare i tifosi: pertanto, le precauzioni sono d'obbligo. Come riporta Sky Sport, infatti, la dirigenza del Manchester United ha scelto di non sbilanciarsi eccessivamente sulla trattativa. Anzi, di non sbilanciarsi per niente:​è stata la risposta dei Red Devils alle domande dei giornalisti Sky sulla situazione dell'affare. Una risposta secca, ma che non chiude nessuna porta,. Ancora il mistero, infatti, sarà protagonista di questo scambio tanto complesso, quanto poi imprevedibile., dal canto suo, risponde al silenzio con il silenzio, con Paratici impegnato sul doppio fronte - Manchester e Dybala- dopo aver incassato il "sì" di Romelu Lukaku . Manca poco, quindi, per questo ogni voce messa in circolo troppo presto potrebbe rallentare le operazioni di uno scambio ormai avviato.