L'azione di disturbo nei confronti dell'Inter si è trasformata in interesse reale per la, oggi più vicina che mai all'acquisto di Romeludal Manchester United. Ha preso piede in queste ultime ore l'idea di uno scambio con Paulo, il cui agente, Jorge Antun, è proprio in queste ore in Inghilterra per chiudere la trattativa con i Red Devils. I tifosi si domandano la convenienza o meno di un affare che, in ogni caso, potrebbe trasformarsi in un vero e proprio affare, almeno dal punto di vista economico, per i bianconeri.Considerando una valutazione da 85 milioni di euro per Lukaku e da 100 per Dybala, con 15 milioni di conguaglio in arrivo nelle casse della Juventus,, rispetto ai 16.655.250 euro di valore a bilancio della Joya al 30 giugno del 2019. A questi, come sottolinea Calcio e Finanza, vanno aggiunti, che però verrebbero reinvestiti pressoché interamente per il centravanti belga. L'impatto a bilancio di Lukaku è previsto intorno ai 30 milioni di euro: di fronte a una plusvalenza da 83 milioni, però, le cifre sono quelle di un affare da urlo.