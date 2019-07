Romelu Lukaku si avvicina alla Juventus. Lo scambio con Paulo Dybala sembra sempre più probabile, anche se l'ultima decisione, come racconta Sportitalia, spetta proprio alla Joya. L'argentino rientra a Torino nella giornata di giovedì dalle vacanze, ma il suo agente è già partito oggi per l'Inghilterra per capire la possibilità di vestire la maglia dei Red Devils in vista della prossima stagione. Dybala preferirebbe il Paris Saint-Germain, ma il club francese non si muove e lo scambio con Lukaku, con anche 15 milioni di euro di conguaglio, stuzzica l'interesse della Juventus.