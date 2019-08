Ancora non c'è stato nessun rilancio ufficiale da parte dei nerazzurri ma se ci dovesse essere un intoppo tra Juve e Manchester United per lo scambio Dybala-Lukaku i nerazzurri sono pronti a tornare alla carica per l'attaccante belga. La proposta di Marotta resta di 60 milioni più quindici di bonus ma nel caso in cui sfumasse lo scambio tra bianconeri e Red Devils, Marotta potrebbe alzare la proposta per l'attaccante. L'intrigo continua.