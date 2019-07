Come riporta La Stampa, l’inserimento della Juventus nella corsa a Romelu Lukaku ha colto di sorpresa l’ambiente nerazzurro. L’Inter, forte di una promessa tra Conte e Lukaku, fatica ad assecondare le richieste del Manchester United che chiede 83 milioni di euro per l’attaccante. I nerazzurri avrebbero voluto portare i Red Devils ad una guerra di logoramento costringendoli, tramite le pressioni del giocatore, ad abbassare le pretese. In questo quadro si è inserita la Juventus che ha ventilato la possibilità di uno scambio tra il belga e Paulo Dybala. Il Manchester United ascolta in maniera molto interessata e tratta con i bianconeri, mentre l’Inter resta aggrappata ad una promessa di matrimonio.